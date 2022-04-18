إدوارد: عملت 35 فيلما كـ«صاحب البطل».. وهذه كواليس مسلسل ملف سري

قال الفنان إدوارد، إنه يعشق التمثيل منذ أن كان طالبًا في الجامعة، كما أنه كان متأثرًا بثلاثي أضواء المسرح، والفنان عادل إمام، وعبدالسلام النابلسي، «يمكن أكثر واحد في جيلي عملت أفلام صاحب البطل، وصلت إلى 35 فيلما، بس أنا مبسوط جدًا بالخطوات التي اتخذتها في حياتي، وكل خطوة كانت من أجل إنجاح للخطوة اللي بعدها و مفيش حد في عائلتي ممثلا ولكن أنا بحب التمثيل»، وذلك خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي يٌذاع على راديو «نجوم أف إم»، وتقدمه المذيعة إنجي علي.

كان يؤلف مسرحيات أثناء المدرسة

أضاف «إدوارد»، أنه أثناء تواجده في المدرسة، كان يقوم بعمل مسرحيات ويؤلفها، «عملت مسرحيات في المركز الثقافي الفرنسي وبعد تخرجي عملت في مهنة أخرى ولذلك الحياة أخذتني شوية»، معربًا عن سعادته بمشاركته في مسلسل «ملف سري»، إذ وجه الشكر للمنتح ريمون مقار على المسلسل وكم النجوم فيه، إذ لم يبخل عليه وصرف إنتاجيًا الكثير عليه، و«نجم كبير هاني سلامة وأول مرة أشتغل معه وأحببته جدا على المستوى الشخصي قبل المهني ويحب المهنة ويصفق لي في مشاهدي، شخص جميل وقلت له أنا كسبتك كصديق».

وجد إيقاع قوي مع قراءته الحلقات الأولى من ملف سري

وأشار الفنان إدوارد، إلى أنه عندما قرأ الحلقات الأولى من مسلسل ملف سري وجد فيه إيقاع قوي للغاية، «الحلقة الواحدة بها نقلات كثيرة وأحداث متتالية، والمخرج حسن البلاسي عامل شغل حلو، وأول ما كلموني قابلت المؤلف والمخرج وقالوا لي دورك هو صاحب البطل ولكن اتنرزفت عليهم وقمت وقلت لهم هذه مرحلة عدت في حياتي وقلت إذا لم أجد عمل كويس لن أعمل هذا الدور، ولكن شرحوا لي الدور وأني صاحبه وعنده كذا وكذا فذهلت».