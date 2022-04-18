مهاجرو بريطانيا يهددون بإنهاء حياتهم بعد قرار إرسالهم إلى رواندا

أثارت الخطة البريطانية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في انتظار استكمال النظر في طلباتهم غضب عدد كبير منهم، فيما انتقدت الأمم المتحدة الخطوة التي اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

المهاجرون يهدوون بالانتحار إذا تم ترحيلهم

وحول التفاصيل فقد هدد مهاجرو بريطانيا بالانتحار أمام القطارات وبرمي أنفسهم من التلال والأبنية في تعبير عن رفضهم للخطة التي أعدتها الحكومة البريطانية، والتي تتضمن إرسالهم من المملكة المتحدة إلى رواندا ومنحهم إقامة هناك وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

رئيس الوزراء البريطاني يوقع اتفاق مع رواندا

ويشار إلى أنّ المهاجرين المهددين بخطر الترحيل قد جاءوا من بلدان وأعراق مختلفة، حيث كان المهاجرون يحملون جنسيات عربية فيما حمل البعض الآخر جنسيات عدد من الدول الأفريقية، وكان رئيس الوزراء البريطاني قد كشف قبل أيام توقيع اتفاق مع رواندا يتيح لبلاده إرسال المهاجرين غير الشرعيين إليها، واصفاً إياها بأنها أكثر البلاد أمناً، وغرّد قائلاً: «رواندا ستكون قادرة على إعادة توطين عشرات الآلآف من الأشخاص في السنوات المقبلة».

نواب حزب المحافظين ينتقدون خطة ترحيل اللاجئين

وعقب قرار الرئيس البريطاني انتقد نواب من حزب المحافظين الخطة وأعلنوا عزمهم الطعن فيها أمام المحاكم، وقال جيستن ويلبي، رئيس كنيسة إنجلترا: «ترحيل طالبي اللجوء على بعد 4 آلاف ميل من المكان الذي سعوا فيه إلى ملاذهم الأخير هو هروب من المسؤولية ويتعارض مع مشيئة الله».

وانتقدت الأمم المتحدة خطة الحكومة البريطانية وعدتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون اللاجئين، ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالاتفاق وأكدت أنّ رواندا لا تحترم حقوق الإنسان، وارتكبت سابقاً انتهاكات لمئات اللاجئين، ويبقى السؤال هل توقف الاعتراضات خطة الحكومة البريطانية لترحيل اللاجئين.

يذكر أنّ أعداد كبيرة وقياسية من اللاجئين القادمين على متن قوارب خلال الأشهر الأخيرة قد عبروا بحر المانش «القنال الإنجليزي» خلال الأشهر الأخيرة، وأنّه بحلول يوليو عام 2021، تخطى عدد هؤلاء عدد الأشخاص الذين قاموا بنفس الرحلة خلال عام 2020 بأكمله.