أمير المصري عن منتدى الشباب: شايف عظمة.. والنسخ القادمة أقوى «فيديو»

عبَّر الفنان العالمي، أمير المصري، عن سعادته لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، قائلا: «أنا شايف عظمة، ومكنتش متوقع المستوى العالي ده، وعارف إن الرئيس السيسي دايما بيدعم الشباب، ودي حاجة بتبسطني، أنا منبهر بالافتتاح».

جسمي قشعر من الحضور العالمي لمصر

وأضاف «المصري» في برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، «جسمي قشعر لما عرفت إن فيه ناس جايين من العالم لمصر».

شجعنا الشباب يحضروا جلسات المنتدى

وعبر عن سعادته باختياره ليكون سفيرًا للنسخة الرابعة للمنتدى، متابعا: «من ضمن المسؤوليات اللي بنعملها نحضر الندوات ونشجع الشباب يدخلوا معانا، وحضرت جلسة INSPIRE».

المنتدى طمني إننا في سكة وخطوة كويسة

وتابع: «تعلمت من الشباب، ومينفعش نقارن نفسنا ببرا، المفروض العكس، المنتدى طمني إننا في سكة وخطوة كويسة، وفيه هدف، والنسخة الجاية للمنتدى هتكون أكبر وأقوى».

الفن بيحرك الكلام ويناقش القضايا

وعن حضور الفن في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، قال: «مسرحية الدكتور خالد جلال مكنش فيها لغة معينة، لو مفيش فن مفيش حياة أنا شايف كدة، الفن بيحرك الكلام ومناقشة القضايا».

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.