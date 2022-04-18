ظهور المقدم محمد مبروك في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

ظهر الفنان إياد نصار ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، إذ عاد لتجسيد دور المقدم محمد مبروك، متحدثًا خلال المشهد عن الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مع الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، بعد حضورهما جنازة اللواء علي (محمد أبو داود)، الذي أحالته الجماعة للتقاعد ورحل حزنا على وضعه الحالي.

يذهب محمد البلتاجي (هشام إسماعيل) أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، إلى مقر الأمن الوطني ليطلب من القيادات التصديق على خروج عدد من المعتقلين، ولكن العميد يسري (محمد رياض)، أكد رفضه التصديق على القائمة التي تتضمن أسماء عناصر إرهابية، ولكن البلتاجي يقول إنه من حقه ذلك باعتباره مسئول عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب، في ذلك الوقت.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

أزمة السولار موضوع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

وحملت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 عنوان أزمة السولار، وكشفت عددًا من الأزمات السياسية والاقتصادية، التي كانت تعيشها البلاد تحت حكم الجماعة الإرهابية.