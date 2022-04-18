مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17.. الشاطر يعلن عدم التحالف بين الإخوان والنور

تضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، تسجيل حي يذاع للمرة الأولى بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي، يتحدثون خلاله عن التحالف بين جماعة الإخوان وحزب النور، ويقول الشاطر في التسجيل: «يعني هم دلوقتي قالهم بمنتهى الوضوح مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور، ده مرفوض وهيعملنا مشكلة كبيرة في مصر، استقطاب الإسلاميين وغير الإسلاميين».

ويتابع الشاطر في مقطع الفيديو الذي جاء في نهاية أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، «دلوقتي إحنا نتبنى مبادرة تيار وائتلاف واسع جدا، فيه كل من يرغب الانضمام له ممكن مثل في مجلس الشعب، وأنتم هتبقوا موجودين جوا هذا الكيان أهلا وسهلا، متجيش تقولي بقى ده الوفد علماني».

تسجيل جديد بين مرسي والشاطر في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

وأضاف الشاطر، في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17: «كان من الأول قبل الانتخابات كانوا رافضين ده وإزاي خرجوا من التحالف السياسي ده عشان الوفد»، ليرد عليه محمد مرسي: «راحوا نيلوها الناحية التانية»، ليتابع الشاطر: «لا على فكرة محمد نور بيشتغل لوحده».

تسجيل جديد لـ محمد مرسي

وقال محمد مرسي: «محمد نور جه قعد جنب عماد وهو قاعد معايا، بس عماد كان يقولي مالوش دعوة محمد نور»، وتابع: «محمد نور قالي قبل كدة أنا وهشام مصطفى كنا بنشتغل في تنظيم قبل كدة وكنا بنتعامل مع أمن الدولة بس أنا بطلت، معرفش هشام بطل ولا لأ، الكلام ده من شهرين».

وأكد مرسي في حديثه لـ الشاطر: «عاملين هيئة عشان مراقبة البرلمان يا بشمهندس، ده شغل جنان رسمي»؛ ليرد عليه الشاطر: «محمد نور وعصام سلطان ومجموعة من الأفراد والمصريين الأحرار».