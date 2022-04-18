«الشيخ»: تسوية أوضاع 567 موظفاً فى 16 جهة إدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، المعروفة بـ«التسوية»، لـ567 موظفاً فى 16 جهة بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إخطار وزارة المالية. وقال الدكتور صالح الشيخ، فى بيان أمس، إن شهر مارس الماضى شهد التسوية لعدد من الموظفين فى عدة جهات، منهم 178 موظفاً بجامعة مدينة السادات، و146 بجامعة القاهرة، و80 بجامعة عين شمس، و56 فى المركز القومى لخدمات نقل الدم بعدة محافظات، و35 بمستشفى الشيخ زايد التخصصى، و17 بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده فى الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التى انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».