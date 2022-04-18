تعاون بين جامعة عين شمس وكورسيرا لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أعلنت اليوم شركة «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، عن شراكتها مع جامعة عين شمس العريقة بهدف تسريع عمليات التحول الرقمي للجامعة، وتعزيز آليات التعليم متعدد التخصصات، ودعم التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس.

عين شمس أول جامعة حكومية تدرج منصة كورسيرا بشكل كامل

وتُعَد «عين شمس» أول جامعة حكومية في مصر تدرج منصة «كورسيرا» بشكل كامل ضمن مناهجها الجامعية، إذ ستوفر هذه الشراكة لأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب فرصاً غير محدودة للوصول إلى العديد من الدورات والشهادات المتاحة على منصة «كورسيرا»، والتي بدورها ستعمل على تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والتقنية، وذلك لتعزيز عملية الابتكار وإعدادهم بشكل فعّال للمستقبل.

وتأتي هذه الشراكة لتتوج أكثر من 18 شهراً من التعاون المشترك بين «كورسيرا» وجامعة عين شمس، حيث شاركت الجامعة خلال شهر مارس 2020 في مبادرة الاستجابة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) لطلاب الجامعة «Coursera Campus Response Initiative»، والتي أطلقتها «كورسيرا» لمساعدة الجامعات والكليات في جميع أنحاء العالم على استمرار التعليم عن بعد في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

حصلوا الطلاب على 8600 شهادة بين شهري مارس 2020 وأكتوبر 2021

وبفضل هذه المبادرة حصل طلاب جامعة عين شمس على عدد ساعات تعلم عبر منصة «كورسيرا» وصلت إلى أكثر من 128 ألف ساعة، كما حصلوا على أكثر من 8600 شهادة بين شهري مارس 2020 وأكتوبر 2021.

تطوير مهاراتهم بشكل احترافي وفي وقت زمني قصير

وقال أنتوني تاترسال، نائب رئيس شركة كورسيرا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «قدمت شراكتنا السابقة مع جامعة عين شمس للطلاب فرصاً كبيرةً وواعدةً لتطوير مهاراتهم بشكل احترافي وفي وقت زمني قصير، ويسعدنا اليوم توسيع نطاق تعاوننا مع هذه الجامعة الرائدة في مصر، ودعمها في مهمتها الهادفة إلى تدريب وتأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تقديم تعليم متميز يواكب عصر الاقتصاد الرقمي».

هذا وستقوم جامعة عين شمس بدمج العديد من الدورات التدريبية من منصة «كورسيرا» ضمن مناهجها الدراسية، يشارك في تقديم هذه الدورات نخبة من الجامعات والمؤسسات الرائدة البالغ عددها أكثر من 250 مؤسسة، ومن ضمنها كلية لندن الإمبراطورية، و«École Polytechnique»، وشركة «IBM»، وشركة «مايكروسوفت».

تجربة تعليمية عملية على مستوى عالمي لاكتساب مهارات عديدة ومميزة

وسيستفيد الطلاب عبر منصة «كورسيرا» من تجربة تعليمية عملية على مستوى عالمي لاكتساب مهارات عديدة ومميزة، إذ تتضمن المنصة حالياً أكثر من 5200 دورة، و2100 مشروع إرشادي، وأكثر من 70 شهادة تخصصية.

ومع مبادرة كورسيرا للجامعات «Coursera for Campus»، فإن جامعة عين شمس ستتمكن من الوصول إلى العديد من الميزات الفريدة، منها:

إمكانية استخدام أدوات تحليلية فعّالة تمكين أعضاء هيئة التدريس من تتبع الأداء الطلابي بشكل عام، وجمع البيانات المباشرة حول آليات اكتساب المهارات على مستوى الجامعة بأكملها.

مقارنة البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الشركاء الآخرين عبر منصة «كورسيرا» بحسب المنطقة وأهم المجالات التدريبية، مما يساهم في تحديد نقاط الضعف ونقاط التميز لدى طلاب جامعة عين شمس.

تنظّيم المحتوى ومسارات التعليم لتعريف الطلاب بالدورات التدريبية المثلى والتي تتماشى مع متطلباتهم المهنية.

إمكانية الوصول إلى 25000 شهادة تخصصية كل عام، على أساس أسبقية الحضور، مما يتيح للطلاب إمكانية الحصول على شهادات تثبت صحة مهاراتهم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم. وتأتي الشراكة بين شركة «كورسيرا» وجامعة عين شمس في ظل النمو السريع لأعمال «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.