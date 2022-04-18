هل الشعب المصري صام يوم زيادة؟.. رئيس «البحوث الفلكية» يحسم الجدل

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما تداوله البعض من شائعات على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، باكتمال القمر يوم 16 رمضان، وأن الشعب المصري صام يومًا مبكرًا عن موعد بدء شهر رمضان، مؤكدًا أن كل هذه الأمور شائعات لا أساس لها من الصحة، إذ إن الرؤية الشرعية تمت بشكل دقيق.

الشعب المصري صام بداية رمضان في موعده

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويُعرض على شاشة «الأولى»، أن الشعب المصري صام بداية رمضان في موعده، «لا متقدم يوم ولا متأخر يوم وده طبقًا لحسابات المعهد الفلكي، وطبقا للرؤية الشرعية ثبتت في 2 إبريل في موعده الطبيعي»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البعض استشهد على اكتمال القمر من خلال التقاط صور بالهواتف وهذا أمر غير دقيق.

من قام بالتقاط الصور للقمر بالهاتف غير متخصص

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه لا أحد يستطيع بالعين المجردة أن يحكم إذا كان القمر مكتملًا أو ناقصًا، ويمكن فقط متابعة ذلك من خلال أجهزة المعهد، موضحًا أن من قام بالتقاط الصور للقمر بالهاتف غير متخصص ولم يتابع البدر قبل وبعد، حتى يجزم اكتمال القمر يوم 16 رمضان، كما أن الرؤية الشرعية ثبتت في مكانين ولا يوجد خلاف «لو صومنا يوم بدري.. بدري عن مين؟.. ولو متأخر.. متأخر عن مين؟ فلماذا الاختلاف ولماذا أحدث قلقًا في أشياء لا أساس لها».