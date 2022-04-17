مسلسل يوتيرن الحلقة 16.. ريهام حجاج تعتدي على نانسي صلاح لهذا السبب

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 16، مواجهة بين ريهام حجاج «يارا» ونانسي صلاح طليقة شقيقها بعد علمها بالإشاعات التي روجتها عليها لتتهمها بالخيانة، وانتهت المشادة بينهما بتكسير الزجاج على رأس نانسي صلاح وهددتها بتسجيلات الفيديوهات المصورة.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 16

وخلال أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، خرجت نورهان الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» من المستشفي بعد إجهاض طفلها، وكشفت لزوجها عن الممرضة المتسببة في هذه الحادثة، ليظهر أنها «نيرة» العاملة في الحسابات والتي على علاقة مع ابنه محمود حجازي.

الحلقة 16 مسلسل يوتيرن

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 16، بذهاب نانسي صلاح إلى مكتب أيمن القيسوني «يوسف» زوج ريهام حجاج «يارا» وطلبت منه الزواج العرفي، حتى لا تتمكن «يارا» من تهديدهم بالفيديوهات التي تثبت خيانتهم مع بعض، وتسقط التهمة عنهم.

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 16، قام توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» بزيارة ظابط المباحث عصام السقا في مكتبه لإكمال إجراءات محضر تعدي محمود حافظ «شوقي» على ابنته في بيتها، وأخبره الظابط أن الأحداث غير منطقية وموقف ابنته شائك.