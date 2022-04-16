أيمن القيسوني يبتز ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن الحلقة 15

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج «يارا»، بمواجهة بين محمود حجازي ووالده توفيق عبد الحميد «الدكتور حاتم» بعد ما أجهض زوجته، واعترف «حجازي» بما فعله بها، مؤكدًا له أن هذا أفضل حل للطفل لكي لا يأتي إلى عالم لا رحمة فيه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 15

وفي إطار الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، ذهب محمود حجازي إلى ابن خالته هشام عاشور المتهم في سرقة أموال المستشفى، لكي يقنعه بأن لا دخل له في التسجيلات الصوتية التى عرضتها طليقة محمود حجازي عليه وأنها مفبركة بهدف الإيقاع به بعد أن طلقها، إلا أن «عاشور» لم يصدق كلامه وأظهر أنه أقتنع.

وفي نفس الوقت، خرجت شقيقة هشام عاشور لتقديم الشاي لابن خالتها محمود حجازي، وبدا أن هناك علاقة تجمعهما من خلال نظرتهما إلى بعضهما البعض. وفي الحلقات السابقة اتهمها شقيقها بأنها تعاونت مع ابن خالتها محمود حجازي في سرقة أموال المستشفى وتلفيق التهمة له.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 15

كما جاء ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن، اتفاق بين أيمن القيسوني «يوسف» ومحمود حافظ «شوقي»، لإثبات تهمة الخيانة على زوجته ريهام حجاج «يارا»، من خلال التقاط صور من غرفة نومها ولملابسها، وكأنها في علاقة مع «شوقي» لكي تسحب قضية الخلع.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.