 مشكلة جديدة تواجه كريم قاسم بسبب زوجته في الحلقة 16 من مسلسل يوتيرن 

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 16، اتفاقا بين ريهام حجاج «يارا» وابن خالتها هشام عاشور لمراقبة زوجها أيمن القيسوني «يوسف» لمعرفة مكان محمود حافظ «شوقي» لكي تسلمه إلى الشرطة بعد ما تهجم عليها في بيتها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 16

وفي إطار الحلقة 16 من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، أخذ ظابط المباحث عصام السقا أقوال ريهام حجاج «يارا» بعد تعدي محمود حافظ «شوقي» عليها بالبيت كما رفع البصمات ليثبت إدانته.

وفي نفس الوقت، شعرت عبير صبري «هدى» زوجة كريم قاسم «خالد» بالغيرة من ريهام حجاج ابن خالته، خاصة بعد ما تلاعب أيمن القيسوني «يوسف» في أفكارها، فعندما اتصلت «يارا» لتستغيث بابن خالتها، وأصرت «هدى» الذهاب معه وبدأت تظهر معاملتها المختلفة لـ«يارا» وعدم تصديق كلامها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 16

كما جاء ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل يوتيرن، مطالبة نانسي صلاح الزواج العرفي من أيمن القيسوني «يوسف»، بعد ما هددتها ريهام حجاج في منزلها بالفيديوهات المصورة لها لإثبات خيانتها وحطمت الزجاج فوق رأسها.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.