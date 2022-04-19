مسلسل المشوار الحلقة 17.. «كمال» يتولى قضية الآثار المتهم فيها محمد رمضان

تحدث وجيه الشوربجي إلى زوجته خلال وجوده في السجن، كما طلب منها مساعدته في التحدث إلى دينا الشربيني، وأنه سوف يقنعها إذا تحدث إليها مباشرة وسوف يصل معها إلى اتفاق، وعندما سألته عن كيفية معرفة ورد كلمة السر الخاصة بالخزنة التابعة له، وأخبرها أنها كانت دائمة الوجود في المنزل، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17.

مسلسل المشوار الحلقة 17

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17 حوارا بين المحامي «ماجد» الذي يقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد مع «كمال» ابن عم محمد رمضان عن قضية الآثار المتهم بها ماهر وزوجته، وأخبره «ماجد» أن يعمل على قضية «وجيه»، ويساعد في خروجه على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى إخبار «ماجد» أنه وجد العديد من كاميرات مراقبة في مكتبه القديم.

تقع خناقة بين ندى موسى وأحمد صفوت، وتخبره أن عملها معه انتهى عند هذا الحد، بعد معرفتها أنها لن تحيي الحفل بمفردها مع وجود فنانة أخرى تشاركها الحفل رغم رفضها، وحاول صفوت منعها ولكنها صممت على قرارها بالابتعاد عن الحفل أو إحياء فقرتها بمفردها.

محمد رمضان يحاول مصالحة زوجته

وانتهت الحلقة 17 من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني بطلب «ماهر» من «ورد» أن يتحدث معها وأخبرها مدى حبه لها، وأنه يتحمل هؤلاء الناس من أجلها فقط وأنها مجرد شدة وسوف تزول، ولكنها لم تصدق كلامه.