الحلقة 16 من مسلسل المشوار.. ندى موسى تكشف خيانة محمد رمضان لـ دينا الشربيني

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 16 باتصال ماهرالذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، وكشف كمال المحامي عن كاميرات مراقبة داخل المكتب، وظل يبحث حتى عرف جميع الكاميرات التي تراقبه، ثم انتقل من مكتبه لعمله في مكتب بيومي فؤاد وهو المحامي الخاص بوجيه الشوربجي.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 16

يظل أحمد مجدي يبحث عن ماهر وزوجته حتى حصل على تفريغ إحدى الكاميرات التي يظهر بها محمد رمضان جليا، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 16.

تفاصيل المكالمة في أحداث الحلقة 16 من مسلسل المشوار

وجرت مكالمة بين شامل الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت والفنانة ندى موسى التي تجسد شخصية عزة ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل المشوار، وانتهت المكالمة بينهما، ونسي شامل المكالمة مفتوحة، ودار حديث بين الأخير وأصحابه، حول تزاحم إحدى المغنيات لعزة، مما أدى لحزن الأخيرة.

نجاح عزة في الوقوع بين ورد وماهر

ونجحت عزة في الوقوع بين ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني وماهر، وكشفت ماحدث بينهما في الحلقة الماضية من خيانة ماهر لورد، وذلك بعد استفزاز ماهر لها بسبب لجوء شامل لإحدى الراقصات الجديدة، لتزاحم مكان عزة.

بينما حاول ماهر استعطاف ورد، بعد نزاعهما الأخير، وبدأ بسرد لها أحداث بينهما حصلت في الماضي من الحلقة 15 من مسلسل المشوار، تدل على حبه لها، ولابنهما رحيم، حتى بكي، وانهارت ورد عقب مغادرته المنزل، وحاولت عزة تهدأتها لكنها لم تنجح في هذا، واختتمت الحلقة.