مسلسل المشوار الحلقة 17.. محمد رمضان يذهب مجددا إلى حديقة الحيوان

حصد مسلسل المشوار منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022، على إشادات عدد كبير من الجمهور الذي يترقب باستمرار أحداث المسلسل والتفاعل بين أبطاله، إذ يعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17

بدأ مسلسل المشوار الحلقة 17 بحوار بين شامل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صفوت، وعزة التي تجسد دورها الفنانة الشابة ندى موسى، إذ أخبرته عزة أنها قبلت فرح شعبي من إنتاج شخص آخر غيره، مما أغضب شامل الذي علق على ذلك أنهما لديهما حفلة كبيرة سوف يحيياه سويًا، ثم يقومان بالنقاش بعد ذلك عن إحيائها أفراح بدونه.

محمد رمضان يحاول العثور على مكان يقيم به

بعد طرده من منزل عزة ذهب محمد رمضان إلى حديقة الحيوان التي دفن بها حقيبته الخاصة التي تحتوي على الدولارات وقطع الآثار، كما طلب من سعيد، والذي يقوم بدوره الفنان محمود الليثي، مساعدته في العثور على مكان يقيم به، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17.