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عاجل.. مصرع 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بقنا

كتب:

رجب آدم
12:50 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022
حادث

حادث

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمركز نجع حمادي، محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل في نجع حمادي، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص.

أسماء الضحايا في الحادث

وبحسب بيان مستشفى نجع حمادي الضحايا هم: سعودي محمد فرحات، يبلغ من العمر 65 عاما، وأحمد محمد السيد، 26 عاما، والسيد محمود علي الصاوي، 30 عاما، علي محمود الصاوي 37 عاما.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 

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