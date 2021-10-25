أخبار محافظة قنا.. مصرع 5 أشخاص في حوادث متفرقة

شهدت محافظة قنا عدة أحداث على مدار اليوم الاثنين، منها وفاة عامل إثر سقوطه من الطابق الخامس في مدرسة بمدينة قنا، وغرق طفلة رضيعة داخل إناء كبير في مركز أبوتشت، كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة لشاب مجهول الهوية، من نهر النيل امام قرية «دندرة»، فيما شهد مركز قوص وفاة عامل إثر سقوط جدار مبنى من الطوب اللبن، بينما أنهت الكهرباء حياة «تُربي» أثناء حفره قبر أحد الموتى بمقابر قرية «المحروسة»، جنوب المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثث.

أخبار محافظة قنا.. وفاة عامل سقط من أعلى طابق بمدرسة

وفي مدينة قنا لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس من مدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي في مدينة قنا.

وتبين أن العامل يدعى جابر حسن، 50عاما، عامل نظافة، إثر سقوطه من أعلى طابق مدرسة قنا الجديدة في محافظة قنا، وكان يعاني من اضطرابات نفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفى قنا العام.

أخبار محافظة قنا.. غرق رضيعة داخل جردل بقنا

وفي أبوتشت شمال محافظة قنا، لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها في جردل ماء كبير، بقرية «خوالد أبوشوشة»، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد مصرع طفلة رضيعة تُدعى «مكة هشام»، عمرها 18 شهرا، إثر سقوطها في وعاء ماء (جردل)، أثناء لهوها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

أخبار محافظة قنا.. انتشال جثة غريق من نهر النيل

وفي نهر النيل أمام جزيرة «دندرة»، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا جثة شخص مجهول الهوية، بعد غرقه ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

مصرع عامل أسفل سور منزل بقنا

وفي قرية «العقب»، التابعة لمركز قوص في محافظة قنا، لقى عامل بناء مصرعه، إثر انهيار سور منزل مبني بالطوب اللبن عليه.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «خميس النوبي»، 65 سنة، عامل بناء، وذلك بعد أن سقط عليه السور، أثناء بنائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

أخبار قنا.. مصرع «تُربي» صعقاً بالكهرباء

وفي مدافن قرية «المحروسة»، بمركز قنا، لقى «تُربي» مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء حفره قبر أحد الموتى من أبناء القرية.

وتبين أن المتوفي يُدعى «محمود حمادي»، 42 سنة، تعرض لصعق كهربائي أثناء حفر قبر لأحد الموتى في مقابر قرية «المحروسة»، جنوب محافظة قنا، تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.