عاجل.. وزير التعليم ينفي أنباء إقالته من منصبه: أكاذيب وفبركة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن إقالته قبل قليل، ونشر «شوقي» صورا من أخبار مفبركة عن إقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال وزير التربية والتعليم: «قبل أي حدث كبير أو مهم في التربية والتعليم تنطلق الشائعات والأكاذيب والفبركة لبلبلة المجتمع وصرف نظره عن الموضوع المهم، حتى في الشهر الكريم.. والله المستعان».