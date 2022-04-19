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عاجل.. وزير التعليم ينفي أنباء إقالته من منصبه: أكاذيب وفبركة

كتب:

أحمد حامد دياب
12:24 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن إقالته قبل قليل، ونشر «شوقي» صورا من أخبار مفبركة عن إقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال وزير التربية والتعليم: «قبل أي حدث كبير أو مهم في التربية والتعليم تنطلق الشائعات والأكاذيب والفبركة لبلبلة المجتمع وصرف نظره عن الموضوع المهم، حتى في الشهر الكريم.. والله المستعان».

 

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