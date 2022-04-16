عاجل.. طارق شوقي أمام «تعليم النواب» غدا لمناقشة الموازنة

تناقش اللجان العامة لمجلس النواب على مدار 3 أيام، بدءا من غد الأحد وحتى الثلاثاء، عددا من القضايا، إذ تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم موازنات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورطارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية والاقتصادية.

أراضي هيئة الأوقاف

كما تناقس اللجنة الدينية في مجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حامد جلال جهجه، خالد بدوي، ميرال الهريدي، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، والمشكلات المتعلقة بالاستبدال، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة ووزارة الأوقاف.

ويستعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة في سيناء وخطط التنمية لارتباطها بالأمن القومي.

مناقشة عدد من طلبات الاحاطة

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله، عددا من طلبات الإحاطة من أهمها طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية؛ للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن كثرة شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة للعدادات التي تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقي من الكهرباء.