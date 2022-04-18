«هتقبض قبل العيد بـ10 أيام».. مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2022 قبل أيام إجازة عيد الفطر المبارك بـ10 أيام وهو يوم الأربعاء بعد غد الموافق 20 أبريل، حيث أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من تاريخ 30 أبريل وتنتهي في 5 مايو 2022.

وتابعت وزارة المالية في الكتاب الدوري الخاص بصرف مرتبات شهر أبريل 2022 أن صرف الرواتب لـ 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 كما سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2022، في 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل 2022، وأوضحت وزارة المالية أن يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل 2022 سيتم صرف مرتبات باقي الجهات في الدولة.

مواعيد صرف مرتبات أبريل

وأكدت وزارة المالية أن جميع مرتبات شهر أبريل 2022 ستصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، وبحد أدني 100 جنيه شهريًا بدون حد أقصي، ويتم صرفها مع مرتبات شهر أبريل 2022، وتصرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة بحد أدنى 100 جنيه شهريا.

وقال مصدر بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم التنسيق بالفعل مع البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى البنوك الوطنية المشاركة في عمليات صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة لصرف مرتبات شهر أبريل 2022 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة في شهر يناير الماضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى نفس السياق قال مصدر بـ القطاع المصرفي إن جميع البنوك العاملة في السوق المصرية تسلمت مرتبات شهر أبريل 2022 وذلك بعد تحويلها من قبل وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر أبريل 2022

وقال مصدر مصرفي إن جميع البنوك قامت بتغذية جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بالكاش، إضافة إلى مطالبة البنوك كافة المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية قبل استخدام ماكينات الصرف الآلي.