مراسل إكسترا نيوز في أوكرانيا: عودة القصف مرة أخرى بعد انتهاء المهلة الروسية

قال محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز في أوكرانيا، إن العمليات الروسية عادت مرة أخرى في الدونباس وسط محاولات روسية للسيطرة على ماريوبول في العملية العسكرية الروسية في يومها الرابع والخمسين، لافتا إلى أن الروس بدأوا مرحلة جديدة من الهجوم في شرق أوكرانيا.

انتهاء مهلة خروج المقاتلين الأوكرانيين

وأضاف «الزاوي»، خلال استضافته مساء الأحد في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على القناة Extra News، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد والإعلامية دانا مدحت، أن مدينة ماريوبول مدينة رئيسية في إقليم الدونباس، وأعطت روسيا مهلة للمقاتلين الأوكرانيين لتسليم سلاحهم، وانتهت هذه المهلة، وستعمل القوات الروسية على قصف المنطقة بطائرات الفترة المقبلة من خلال قصف قنابل لها قدرة تدميرية هائلة، موضحا أن هذا الأمر سيكون له دور كبير في حسم المعركة.

ضرورة فتح الممرات الإنسانية للمحاصرين

وأوضح مراسل إكسترا نيوز في أوكرانيا، أن روسيا عليها السماح بفتح الممرات الإنسانية من أجل عبور المدنيين، لافتا إلى أن منطقة ماريوبول محاصرة ويتم استهداف المدنيين وسط استهداف قوي وقصف للمدينة، ووجود تقارير إعلامية وعسكرية تفيد بوجود 20 ألف مواطن أوكراني في ظروف إنسانية صعبة وسط صعوبة فتح الممرات الإنسانية.

اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وأشار مراسل إكسترا نيوز في أوكرانيا، إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول مسؤولية حياة المدنيين في أوكرانيا وسط حصار قوي عليهم، لافتا إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم سوى خيار الحرب للحفاظ على بلدهم وسط اعتماد على خبرة الجيش الأوكراني المتمركز في الشرق والذي تتواجد فيه وحدة قوية.