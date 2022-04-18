أوكرانيا تعلن إجمالي الخسائر الروسية .. مقتل 20 ألفا و600 جندي

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عن حصيلة العملية العسكرية الروسية الأوكرانية منذ بدايتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، موضحة أن موسكو خسرت نحو 20 ألفا و600 جنديا روسيا، بحسب بيان للهيئة.

أوكرانيا : مقتل أكثر من 20 ألف جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية

وأكدت وكالة «يوكونفورم»، الأوكرانية، أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير من 790 دبابة و167 طائرة روسية منذ بداية العملية العسكرية وحتى الأن، وأوضحت الوكالة، بحسب بيان وزارة الدفاع الأوكرانية، أن إجمالي الخسائر الجيش الروسي على مدار الـ56 يوما الماضية، بلغت نحو 20 ألفا و600 شخص، إلى جانب 790 دبابة، و2041 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عنو381 من الأنظمة المدفعية.

وحول الخسائر الصاروخية، أكدت هيئة القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا خسرت ما يقرب من 130 نظام صاروخي متعدد الانطلاق، إلى جانب 67 نظام دفاع جوي، و167 طائرة و147 مروحية.

وتتضمن بيان الهيئة 1487 مركبة و8 سفن وقوارب، إلى جانب 76 خزان وقود و155 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي، موضحة أن القوات الروسية خسرت أيضا 27 وحدة من المعدات الخاصة، و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

القوات الروسية تدمر 315 هدفا عسكريا أوكرانيا

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنها تمكنت من تدمير 4 مستودعات للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما قصفت 315 هدفا آخرين، إلى جانب إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و11 مسيرة، وتدمير 16 منشأة عسكرية بينها 5 مواقع قيادة أوكرانية.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، الحكومة الأوكرانية بمنع القوات المحاصرة في مصنع الصلب «آوزفستال»، بمدينة ماريوبول من التفاوض على الاستسلام، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات جمهورية «دونيتسك»، الانفصالية سيطرتها الكاملة على المدينة.

وفي السياق، تعرضت مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، إلى 5 ضربات صاروخية روسية قوية، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وفقا لتصريحات محافظ لفيف.

ورد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على تكذيب وزارة الدفاع الروسية لتصريحات، التي أكد خلالها أن ضحايا الجيش الروسي أقل من 3000 جندي، موضحا أن قتلاهم لم تتراوح الـ2000 – 2500، مقابل أكثر من 20 ألف جندي روسي.