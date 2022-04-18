التليفزيون الروسي يعرض صورا لأسيرين بريطانيين في أوكرانيا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن التلفزيون الروسي عرض بثا مباشراً لأسيرين بريطانيين، تمكنت القوات الروسية من إلقاء القبض عليهما خلال مشاركتها القوات الأوكرانية في القتال ضد الروسية.

موسكو ترفض معاملة المقاتلين الأجان كأسرى حرب

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها سستثتني المقاتلين الأجانب من معاملة أسرى الحرب، وسيتم تقديم لمحاكمات عسكرية عقب انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو القرار الذي تسعى أسرتا المقاتلين إلى تعديله.

وشنت موسكو عملية عسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لحماية حدودها وأمنها القوميين.