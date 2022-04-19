مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بمدخل قرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدخل قرية الزرابي دائرة المركز ووقوع متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي بمدخل قرية الزرابي.

أسماء المتوفى والمصابين

نجم عن الحادث مصرع محمود كامل عامر سلامة، 32 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من نادي حسن أحمد 45 سنة، محمد بدر عمار 35 سنة، محمد صابر عبدالعليم 46 سنة، ومحمد عيد عبدالسلام 38 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية عرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط.

وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى أسيوط العام، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة شخص مجهول الهويه بمقابر أبنوب

وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة مواطن مجهول الاسم والعنوان، وذلك بمقابر قرية القداديح دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يبلغ من العمر نحو 50 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب بعد معاينة النيابة.

جرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.