نيللي كريم تهدد شريف سلامة.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ16 من مسلسلات رمضان

الحلقات الـ16 من مسلسلات رمضان التي تم عرضها أمس، كان بها أحداثا كثيرة، ففي مسلسل الاختيار3، جرى تناول إقبال المواطنين على عمل توكيلات لوزير الدفاع –آنذاك- الفريق أول عبدالفتاح السيسي حتى يتدخل لإنقاذ مصر من حكم الإخوان، كما مرّ وزير الدفاع على الجنود في أحد مناطق الجيش وتحدث معهم عن أهمية الوطن والخدمة العسكرية وحماية البلد والأهل وأنّ الجيش المصري وطني وعظيم وشريف وأن على كل جندي أن يفتخر بهذا الجيش.

مسلسل العائدون

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ16 من مسلسلات رمضان»، إذ استعرض عدة أعمال درامية، منها مسلسل العائدون، استطاع الضابط نبيل أن يؤثر على صفوان حتى يعلم منه تفاصيل خطة نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي لمصر ومناطق أخرى، وبعدها طلب نبيل لقاء عمل مع نادين لمناقشة الخطة التي تعتمد على أن بلد كمال أقطاي ستكون المحطة التي سينطلق منها عناصر داعش لعدد من الدول الآسيوية، وهناك سيغيرون هويتهم وأسمائهم لدخول مصر والشرق الأوسط بأسماء وهويات جديدة.

مسلسل المشوار

وفي مسلسل المشوار، اكتشفت دينا الشربيني خيانة زوجها محمد رمضان لها، عندما سمعته وهو يتحدث مع ندى موسى عن شامل ويطالبها بأن تبتعد عنه، وهنا تدخلت دينا الشربيني في الحوار، فردت عليها عزة وقالت إن زوجها يحاول خيانتها معها، فانهارت دينا الشربيني وطردت ماهر من الشقة، رغم محاولته المستميتة في الدفاع عن نفسه.

مسلسل فاتن أمل حربي

بينما بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربي، بمشهد فلاش باك أثناء مشاهدة شريف سلامة لمباراة كرة قدم على التلفزيون، وحاولت والدته فادية عبدالغني أن تتحدث معه في موضوع مهم، وطلبت منه عدم مغازلة البنات اللاتي يعملن لديها في المصنع، لأنهنّ اشتكين من تحرشه بهنّ، وسمعت زوجته نيللي كريم ونشب شجار بينهما، وهددته أنَّه إذا ضربها مرة أخرى، فإنها ستكتب منشورًا على السوشيال ميديا لفضحه لأنّه شخص متحرش.