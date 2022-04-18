إهانة وسرقة في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 17 بطولة نيللي كريم

اشتدت ذروة أحداث مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 17، بعد أن تعرضت إلى السب والإهانة من قبل زوجها بعد تأجيل الحكم في قضية تبديد المنقولات الزوجية، لحين عرضها أمام المحكمة، كما صرحت الفتاتان «يارا ونادين» إلى والدهما خلال رؤيته لهما أثناء ممارستهما رياضة «الكاراتيه» وأنهما يعيشان في شقة جديدة بالإضافة إلى امتلاك والدتهما الكثير من الأموال.

سرقة نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 17

اختتمت حلقة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 17 بانهيار «فاتن» عقب معرفتها باختفاء الأموال من داخل الدولاب، كما تعرضت للانتقاد من أحد الشيوخ عبر وسائل الإعلام، يتهمها بالتعنت على شريعة الله عز وجل لاعتراضها على قانون الأحوال الشخصية.

وأكد الشيخ أن الدين يحرم ظهور المرأة أمام الرجال في فيديوهات تبث عبر الإنترنت لأن الجميع يراها.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في العمل الفني عدد من كبار الفنانين، وأبرزهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، جيلان علاء.