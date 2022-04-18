«إزازة مولوتوف» أمام شقة نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 17

بدأت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 17 بـ«فلاش باك» من تفاصيل الحياة الزوجية التي عاشتها فاتن مع زوجها سيف وهو يمنعها من دخول المنزل عند عودتها إليه لتأخرها عن الوقت الذي حدده حتى أدخلتها إحدى الفتيات بعد نومه.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 17

ويستعرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 17 بطولة نيللي كريم ، حالة من الجدل التي أثيرت من قبل وسائل الإعلام بشأن قضية «فاتن» وهو ما وضعها في موقف محرج أثناء تواجدها لأداء ساعات عملها، كما ذهبت الجدة «نظيمة» مع ابنها سيف لرؤية الفتيات خلال أدائهما التمارين الرياضية.

نيللي كريم تلتقي محمد الشرنوبي من جديد

والتقت فاتن، وتلعب دورها نيللي كريم، بالشيخ «ريحاني» ويجسد دوره محمد الشرنوبي، تحكي له ما تعرضت له خلال أدائها العمل، كما أنها وجدت «إزازة مولوتوف» أمام منزلها، ووجدت بعض الانتقادات من بعض رجال الدين عبر أحد البرامج من الشيخ «عبد العظيم»، ويتهمها بالرغبة في تغيير الشريعة.