طعن شابة أمريكية في مترو الأنفاق بنيويورك.. والشرطة: المتهم لايزال طليقا

تعرضت شابة أمريكية، 27 عاما، للطعن على رصيف مترو الأنفاق بمدينة نيويورك، أمس الإثنين، وقال متحدث باسم الشرطة الأمريكية، إن المجني عليها تعرضت للطعن في محطة «هيرالد سكوير»، قبل نقلها إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.

الشرطة: فرار المشتبه به خارج شبكة مترو الأنفاق

وأوضح المتحدث باسم قوات الشرطة، أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق ولا يزال طليقا.

وكانت صحيفة «الجارديان» البريطانية، قالت في وقت سابق، إن 3 حوادث إطلاق نار جماعية منفصلة هزت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية أسبوع «عيد الفصح»، حيث لقي شابان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 31 آخرين، ما أعاد إحياء الدعوات إلى سن تشريع للسيطرة على الأسلحة النارية.

تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار بمركز تجاري

من جانبها، أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الاثنين، أنها حددت هوية اثنين آخرين من المشتبه بهم في تبادل لـ إطلاق نار وقع يوم السبت الماضي داخل مركز تجاري مزدحم في ساوث كارولينا، أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وأشار رئيس شرطة كولومبيا «ويلسام هولبروك»، إلى اعتقال المدعو «ماركيز لوف روبنسون»، 20 عاما، موضحا أن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثالث يدعى أماري سينسيري جمال سميث، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي 7 إبريل الجاري، تضررت 8 سيارات للشرطة بعد أن حاولت أمريكية تدعى «هانا كاسبرسون»، تبلغ من العمر 25 عامًا، الهروب من الشرطة في مدينة واتربري بولاية كونيتيكت عن طريق الاصطدام بسيارات الشرطة بمركبتها من نوع هامر.

وواجهت كاسبرسون، عدة تهم من وكالات متعددة، بما في ذلك 7 تهم بالاعتداء على ضابط شرطة، فيما تم إلقاء القبض عليها ونقلت للمستشفى للعلاج من كسر في ساقها وخلع في الفخذ.