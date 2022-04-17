عاجل.. مقتل اثنين وإصابة 11 في إطلاق نار على حفل جماعي بأمريكا

تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لسلسلة من حوادث إطلاق النار المتتالية، خلال الأيام القليلة السابقة، كان آخرها حادث إطلاق النار على عدد من الحضور في حفل جماعي بمقاطعة بيتسبرج.

قتيلان و11 مصابا

وأعلنت إدارة السلامة العامة في مقاطعة بيتسبرج الأمريكية، اليوم، على حسابها الرسمي على موقع التغديدات «تويتر»، مقتل شخصين إضافة إلي إصابة ما يصل إلى 11 آخرين في أثناء حضورهم في حفل بحي «إيست أليني»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقالت السلطات الأمريكية إنهم تلقوا بلاغاً بوصول ما يقرب من 10 مصابين بأعيرة نارية في أماكن متفرقة من أجسادهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة، وهو ما جعل الشرطة تتجه إلى مكان الحادث، بعد ورود بلاغات بإطلاق نار كثيف في حي «يست آليني».

50 طلقة نارية

وكشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها السلطات المحلية، عن قيام شخص بإطلاق ما يقرب إلى 50 طلقة نارية داخل عقار مستأجر.

وأشارت التحريات إلى أنّ المتهم أطلق النار على تجمع لحضور حفل كبير يوجد به ما يقرب من 200 شخص بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضحت السلطات أن إطلاق النار بشكل عشوائي على الحضور جعل البعض يقفز من النوافذ، الأمر الذي تسبب في المزيد من الإصابات المختلفة مثل الكسور والتمزقات هرباً من الإصابة بطلق ناري.

ورغم ضخامة الحادث إلا أن السلطات المحلية الأمريكية لم تفصح حتى الآن عن أي تفاصيل خاصة بمرتكب الحادث حتى هذه اللحظة.

وسبق أن شهدت ولاية ميتشجان الأمريكية يوم الخميس الماضي، قيام رجل شرطة آطلق النار علي مواطن أمريكي من آصحاب البشرة السوداء، تسبب في قتله، ما أعاد للأذهان واقعة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد قبل عامين، كما تعرضت طفلة لإطلاق نار في أحدي متاجر التسوق في ولاية كاليفورنيا.