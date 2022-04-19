مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في سوهاج.. «كانت بتلعب في موتور المياه»

اعتادت الطفلة «إحسان» صاحبة الثلاث سنوات على اللعب في مدخل منزلهم بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج صحبة إخوتها، لكن كان الأمس آخر أيام لعبها ولهوها بالمنزل، إذ امتدت يدها الرقيقة مساء أمس الاثنين، لتستكشف سلك موتور المياه، ربما ظنا منها أنها لعبة، ولكن صعقها التيار الكهربائي ليرديها قتيلة في الحال.

إخطار أمني ونقل الطفلة لمستشفى سوهاج الجامعي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة «إحسان ا م ا»، 3 سنوات، وتقيم بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي جثة هامدة، ويرافقها أهلها وزعموا تعرضها لصعق كهرباء.

والد الطفلة يروي الواقعة وينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدها المدعو «إبراهيم م ا م»، 35 عاا، عامل ويقيم بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته المذكورة في المنزل، لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية بموتور مياه، موجود بالطابق الأول بالعقار، حيث اعتادت الطفلة وإخوتها اللعب في مدخل المنزل، ما نتج عنه صعقها ومصرعها، وتوفيت قبل أن يتم إسعافها حيث وصلت لمستشفى سوهاج الجامعي جثة هامدة، وجرى نفي الشبهة الجنائية.

التقرير الطبي وأسباب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة.