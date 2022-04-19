اجتماع تنسيقي لإطلاق مشروع «معا» لتنظيم الأسرة في سوهاج

عقدت جمعية صحبة الخير بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، وسحر شنيف رئيس مجلس إدارة الجمعية، اللقاء التنسيقي لمشروع «معا» بمحافظة سوهاج؛ لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة الممول من هيئة «باثفيندر» والذي يهدف إلي تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، ورفع مستوى الوعي بها في مناطق مركز طهطا ومركز أخميم ومركز طما ومركز دار السلام في محافظة سوهاج خلال فترة المشروع.

رئيس الجمعية تحدد أهداف المشروع في محافظة سوهاج

وقالت سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية لـ5 جمعيات أهلية شريكة ممن لديها عيادات لتنظيم الأسرة؛ لحشد ودعم وتعبئة المجتمع تجاه قضية تنظيم الأسرة، وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة منها وكذلك المقدمة من القطاع الخاص المتواجد بالمجتمعات المستهدفة.

اللقاء يرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة

وأكد الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة سوهاج، أهميه اللقاء الذي يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، بأهمية تنظيم الأسرة وتنسيق الجهود، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة بين الأسر المتزوجة حديثا في الفئة العمرية من 19 : 40 عامًا.

حضور اللقاء الخاص بتنظيم الأسرة «معا»

وشهد اللقاء الدكتورة رجاء حسين مدير المجلس القومي الطفوله والأمومة في سوهاج، والدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة في سوهاج، وعدد من ممثلي الأزهر والجمعيات الخيرية والقيادات التنفيذية والشعبية في محافظة سوهاج.