مصرع محصل كهرباء سقط من الطابق الرابع أثناء الكشف على عداد بالبساتين

لقي محصل كهرباء مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء الكشف علي عداد الكهرباء خاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة البساتين، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة سقوط المتوفي تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار من المستشفى

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول جثة هامدة ادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين وفاة «محمد.ع»، 30 سنة محصل في شركة الكهرباء، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود كسور وتهشم أجزاء متفرقة من الجسم.

المجني عليه سقط من الطابق الرابع

وكشفت التحريات أن المتوفي كان يمارس عمله كـ محصل شركة الكهرباء حيث تواجد في شقة بالطابق الرابع للكشف علي عداد الكهرباء الخاص بها والمتواجد أمام باب الشقة سقط للطابق الأرضي، ونقله الأهالي إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.