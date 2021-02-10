القبض على محصل كهرباء لاتهامه باختلاس 200 ألف جنيه بقليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لاتهامه باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه، وضبط تشكيل عصابي من 3 عاطلين، للإتجار في المخدرات، وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من المواد المخدرة بمدينة بنها.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مدير إيرادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فرع مدينة قليوب، مفاده وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال أحد المحصلين بالشركة، تتمثل فى تحصيله قيمة استهلاك بعض عملاء الشركة بموجب فواتير شهرية صادرة عن الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

تم تشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، إلى أن المتهم يدعى «ر. م.»، 44 سنة، محصل كهربا، قام باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة، وعدم توريد المبلغ لخزينة الشركة، مما يعد إضراراً بأموال الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً آخر من مدير مباحث المديرية، اللواء حاتم الحداد، بورود عدة بلاغات عن وجود 3 عاطلين يقومون بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع، في منطقة «الشموت»، بدائرة مركز ومدينة بنها، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، والمقدم وليد رشدي، مفتش مباحث فرقة بنها، أن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية وكراً لتوزيع المخدرات على عملائهم.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث مركز بنها، من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهم 7 كيلوجرامات من مواد «البانجو» و«الهايدرو» المخدرة، وتبين أن أحد المتهمين هارب من 13 قضية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.