ضبط محصل كهرباء اختلس أموال العملاء في قنا: «اتكشف بعد تركه الوظيفة»

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استغلال رئيس قسم التحصيل بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمحافظة قنا "سابقاً"، موقعه الوظيفي كونه المنوط به استلام المبالغ المالية التي يجمعها محصلي الشركة، بتحصيلها من عملاء الشركة واختلاس مبالغ مالية لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكّن الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة.