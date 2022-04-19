غرفة السياحة بالإسكندرية توصي بضرورة إصدار ضوابط منظمة للحج السياحي

قال «علي المانسترلى»، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن غرفة الإسكندرية عقدت اجتماعا أمس، مع نحو 62 شركة سياحة بمقر الغرفة، لمناقشة آليات العمل خلال موسم الحج الحالي، وأهم البنود التي يجب أن تتضمنها الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، لافتا إلى أنه فى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستقوم غرفة الإسكندرية بدورها بإرسالها لوزارة السياحة والآثار وللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة وللاتحاد المصري للغرف السياحية لوضعها فى الاعتبار عند وضع الضوابط.

تقليل سقف تسجيل الأسماء بنحو 75%

وأضاف لـ«الوطن»، أن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع هو العمل على سرعة استصدار الضوابط المنظمة للحج السياحي بأسرع وقت مع ضرورة تخفيض سقف الأعداد المطلوب تسجيلها من كل شركة سياحة منظمة للحج بنحو 75% عما كان عليه عام 2019، مرجعا تلك التوصية إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي لهذا العام وفقا للتقارير غير الرسمية تقدر بنحو 25% مما كانت عليه قبل جائحة كورونا وهو ما يلزمه بالطبع تخفيض الأعداد التي سيتم تسجيلها بذات النسبة خاصة مع قرار منع من هم فوق سن الـ65 من التقدم للحج، إضافة لمن أدى فريضة الحج قبل ذلك وهو ما سيقلل بالطبع أعداد المتقدمين.

السماح باستبدال 20% من الفائزين بسبب جائحة كورونا

وأوضح ان الاجتماع أوصى أيضا بضرورة السماح باستبدال نسبة 20% من الفائزين بأداء الحج بآخرين من المتقدمين للقرعة فى ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته التي قد تلغى سفر أيا من الفائزين للحج، فضلا عن الأسباب الطارئة الأخرى كالوفاة أو صدور عقوبة مقيدة للحرية .

وأشار إلى أن اجتماع شركات السياحة بالإسكندرية أوصى أيضا بعدم إلزام شركات السياحة بتحديد مستوى واحد فقط للعمل بالحج والسماح لها بتنظيم الـ 3 مستويات الخاصة بالحج وهي الحج الاقتصادي طيران والحج السياحي 4 نجوم والحج السياحي 5 نجوم خاصة أن وسيلة النقل واحدة، ثم تجري القرعة ويتم بعدها إجراء عملية التضامنات بين الشركات في التنظيم.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن الاجتماع أوصى بضرورة عدم تحديد سعر برامج الحج السياحي حاليا لحين معرفة أسعار خدمات الطوافة بكل من منى وعرفات، فضلا عن أسعار الفنادق بمكة والمدينة المنورة، وأسعار التنقلات الداخلية بالسعودية وذلك حتى لا يتم تحديد سعر قد يظلم المواطن أو الشركة المنظمة.

يشار إلى أن ضوابط الحج السياحي خلال الأعوام الماضية كانت تحدد سقف عددي لكل شركة سياحة لتقوم بتسجيله حتى تتحصل على النسبة المقررة لها من تأشيرات الحج بعد اجراء القرعة.