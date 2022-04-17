غرفة السياحة: إلغاء الحج السياحي هذا العام وكافة الرحلات طيران

كشف محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كافة برامج الحج السياحي لهذا العام، سيتم تنظيمها عبر الرحلات الجوية؛ ما يعني إلغاء برامج الحج البري، وذلك يعود إلى قلة أعداد تأشيرات الحج هذا العام بالمقارنة بالأعوام التي سبقت جائحة كورونا، فضلا عن استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

توقعات بإعلان ضوابط الحج عقب عيد الفطر المبارك

وأضاف «عزت»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام بدأت في جمع جوازات السفر من المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحى، متوقعا أن تعلن وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، عقب إجازة عيد الفطر المبارك على أن يتم بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين على «سيستم» وزارة السياحة خلال الأسبوع الثاني من شهر شوال، لتبدأ بعدها القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين بأداء الفريضة هذا العام من بين المتقدمين.

الإقبال على التقدم للحج السياحي سيكون كبيرًا

وأوضح أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أنه بالرغم من قرارات قصر أداء الحج لهذا العام على من هم دون سن الـ65، ومن لم يؤدوا المناسك قبل ذلك، إلا أن نسب الإقبال على التقدم للحج السياحي ستكون أعلى من أعداد التأشيرات المخصصة لذلك، لافتا إلى أن هناك مواطنين مصريين فضلوا التقدم لأداء الحج، بعد ارتفاع أسعار برامج العمرة لهذا العام لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار برامج الحج السياحي، المستوى الاقتصادي طيران ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه دون تذكرة الطيران، فيما سيبلغ سعر برنامج الحج السياحي فئة 4 نجوم، نحو 140 ألفا دون تذكرة الطيران، على أن يتراوح سعر برنامج الحج فئة 5 نجوم ما بين 170 ألفًا إلى 220 ألف جنيه.