عمال «أبل» يعترضون على تدني الأجور.. ورد الشركة «يثلج» قلوب الموظفين

قرر موظفون في متجر أبل بمحطة Grand Central Station في نيويورك، تشكيل نقابة خاصة بهم، وهي أحدث جهود تنظيمية عمالية رفيعة المستوى لترسيخ جذورها في عصر الوباء، بينما ذكرت شركة «آبل»، في أول رد على اعتزام بعض موظفي بيع التجزئة إنشاء نقابة لهم: «نحن محظوظون بوجود أعضاء لا يصدقون في فريق البيع بالتجزئة، ونقدّر بشدة كل ما يقدمونه لشركة آبل، ويسعدنا تقديم تعويضات ومزايا قوية للغاية للموظفين بدوام كامل وجزئي، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتسديد الرسوم الدراسية، وإجازة الوالدين الجديدة، والإجازة العائلية مدفوعة الأجر، ومنح الأسهم السنوية والعديد من المزايا الأخرى».

نقابة خاصة لعمال شركة أبل

وقال شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN Business، إنّ العمال في متجر Grand Central Apple بدأوا جمع التوقيعات لتقديم التماس للانضمام إلى نقابة، وهي الخطوة الأولى في جهد تنظيم النقابات، وإذا قدّموا بطاقات من 30% على الأقل من العمال في المتجر، فيمكن للمجلس الوطني لعلاقات العمل إجراء انتخابات، متابعا: «يتشارك الموظفون الذين يقودون هذا الجهد مع Workers United، وهي إحدى الشركات التابعة للاتحاد الدولي لموظفي الخدمة، وذات الاتحاد يدعم الجهد التنظيمي الناجح حتى الآن في أماكن أخرى».

اعتراضات عمال أبل على تدني الأجور

وأطلق موظفو Apple على جهودهم اسم Fruit Stand Workers United، وجرى الإبلاغ عن الجهد التنظيمي لأول مرة من قبل واشنطن بوست، حيث أظهر موقع المجموعة على الإنترنت، أنّ النقابة ضرورية، فالأجور لم تعد تواكب تكلفة المعيشة في مدينة نيويورك، كما أنّها تريد حماية وظيفية أفضل للعمال.

نزوات كرم أبل

وذكر موقع الموظفين: «نمت شركة أبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، لماذا يجب أن يعيش عمال التجزئة فيها في ظروف غير مستقرة؟، لا يمكننا أن نعيش في نزوات كرم Apple، لا يمكننا المراهنة على مستقبلنا بالحظ، إذا كان هدف أبل هو (ترك العالم أفضل مما وجدناه)، فإنّهم يحتاجون إلى الالتزام بمعايير أعلى».

وتمتلك الشركة أكثر من 270 متجرًا أمريكيًا، وعشرات الآلاف من موظفي التجزئة الأمريكيين، ويبلغ الراتب المبدئي لعمال التجزئة 20 دولارًا في الساعة، أو نحو 40 ألف دولار سنويًا لموظف بدوام كامل، بينما يبلغ متوسط ​​أجر الساعة للعاملين في متاجر الإلكترونيات والأجهزة في جميع أنحاء البلاد نحو 25.50 دولارًا في الساعة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.