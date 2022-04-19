4 طائرات روسية مضادة للغواصات تنفذ مهمة «افتراضية» في المحيط الهادي

أطلقت القوات الروسية مهمة افتراضية لها في المحيط الهادي، وسيّرت 4 طائرات روسية مضادة للغواصات من طرازي «إل -38» و«إل- 38 إن» في رحلة استغرقت 8 ساعات فوق المحيط الهادي، بحسب شبكة «روسيا اليوم».

البحث عن غواصات وسفن معادية

وقالت الشبكة، في تقرير لها، إنّ الهدف من هذه المهمة الافتراضية، كان البحث عن غواصات وسفن «معادية» وهمية في المحيط الهادي.

وقال أسطول المحيط الهادي الروسي، إنّ الطائرات الأربعة المضادة للغواصات والسفن، تابعة للطيران المختلط للفوج الجوي والقوات المتمركزة في شمال شرق روسيا، لافتة إلى أن هذه الطائرات الأربع تمكنت من تنفيذ التدريبات المقررة لها في مهمة افتراضية استطلاعية لمدة 8 ساعات فوق المحيط الهادي.

وأضاف الأسطول الروسي، أن الطائرات حلقت تحديداً فوق الساحل الشرقي لكامتشاتكا، مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن غواصات وسفن معادية ولكن بشكل تدريبي وافتراضي.

وحول أهمية هذا التدريب في الوقت الذي تخوض فيه روسيا،عملية عسكرية في أوكرانيا دخلت يومها الـ 55، أوضح الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادي، أنه وفقاً لهذه المهمة فإن أطقم الطيران البحري في هذا السرب تمكنت من أداء مهمتها على أكمل وجه، ونجحت في التتبع والبحث عن سفن وغواصات لعدو افتراضي ونجحت في تصنيفه، مستخدمة أجهزة الرادار وأدوات الكشف بالسونار.

تدريب الطيارين

وأكد الأسطول البحري الروسي مسح 10 آلاف كيلومتر مربع من المحيط الهادي أثناء الرحلة، وأنه تم تدريب الطيارين على القيادة على ارتفاعات منخفضة فوق سطح الماء مباشرة، وهو الأمر الذي انعمس على زيادة كفائتهم المهامية والقتالية في آن واحد.

ولفت الأسطول البحري الروسي إلى أن التدريب شمل أيضاً تنظيم تعاون بين الطيارين مع سفن المجموعة التكتيكية، وهي المجموعة المتخصصة في إزالة الألغام من وحدة حماية مياه المنطقة.