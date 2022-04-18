حرب روسيا وأوكرانيا.. الوضع في ماريوبول صعب وموسكو تتهم كييف بتغيير مواقفها

تشهد حرب روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، خاصة في مدينة ماريوبول، وأوضح أولكسندر موتوزيانيك متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم أن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد صعب جداً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل بعد على مدينة ماريوبول، منوها بأن عمليات القصف التي تشنها الطائرات الحربية الروسية زادت في الآونة الأخيرة بنسبة تزيد على 50%.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية على نحو متزايد، فيما دعت أوكرانيا اليوم روسيا إلى تسهيل فتح ممر إنساني للنازحين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وممر آخر من مصنع للصلب يعد آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في المدينة.

القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية

فى سياق متصل اتهمت روسيا أوكرانيا بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في المفاوضات.

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين أن الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات، قائلا «للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها»، منوها بأن الجانب الأوكراني يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات.

روسيا..المفاوضات مستمرة مع أوكرانيا

ونوه المتحدث باسم الكرملين بأن المفاوضات مستمرة رغم الاتهامات التي عرقلتها، قائلا «الطريق طويل والعملية مستمرة لكنها تسير أصعب بكثير مما نريد»، مطالبا بمزيد من التحرك من الجانب الأوكراني وفقا لشبكتي «سكاى نيوز» و«العربية».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أي قبل نحو شهرين، وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.