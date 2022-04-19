«حجاج» و«الصغير» أبرز نجوم حفل المسرح الروماني بالإسماعيلية في عيد الفطر

أعلنت إدارة المسرح الروماني في الإسماعيلية، اليوم، عودة المسرح للحفلات من جديد بعد توقف دام أكثر من 20 عاما.

وأكدت إدارة المسرح الروماني، إقامة أولى الحفلات في بداية شهر مايو المقبل؛ بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك بحضور 4 فنانين.

أول حفل 5 مايو

وقال أحمد القاضي، رئيس نقابة الموسيقيين في الإسماعيلية، وأحد مسؤولي إقامة الحفلات في المسرح، إن الحفل يضم مصطفى حجاج وسعد الصغير وجودة بندق وشيماء المغربي ودي جي أسامة حنيدق.

وأضاف أن الحفل يقام يوم 5 مايو رابع أيام عيد الفطر المبارك على المسرح الروماني في الإسماعيلية، وبرعاية محافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن أسعار الحفل تبدأ من 750 و600 و500 و300 جنيه، و250 جنيها دون مقاعد داخل المسرح.

وأوضح أن الحفل يبدأ في الرابعة مساء، ويتم بدء الدخول في تمام الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن التذاكر يتم توفيرها في منافذ بيع داخل المسرح الروماني ومحال هو وهي بفرعي سعد زغلول والممر.

وحددت إدارة المسرح أرقامًا تليفونية للتواصل، وهي: 01012207444 و01012207555 و01012207666.

تطوير المسرح الروماني

ويشهد المسرح الروماني أعمال تطوير في المسرح بالكامل خلال الفترة الحالية لتجهيزه لإعادة الحفلات مرة أخري بعد توقف دام سنوات طويلة.

وقال المهندس هاني ناجي أحد المسؤولين عن عملية التطوير إن المسرح خلال الفترة الحالية يتم تطويره من الداخل إضافة إلي إقامة عدة مشروعات ترفيهية وتجارية في محيط المسرح.

وأشار إلى أنه يتم إقامة حمام سباحة ضخم وبحيرة صناعية بجوار المسرح، إضافة إلى أكوا بارك يجري تصميمها خلال الفترة الحالية ومجمع مطاعم على أعلى مستوى يضم أشهر المطاعم العالمية.