ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض مسلسل المشوار الحلقة 18، التي من المقرر عرضها الليلة على شاشة قناة dmc، وبعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقة الماضية، يترقب قطاع كبير من الجمهور أحداث الحلقة 18، كما ازداد البحث على مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 10 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 18 والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 18 والقنوات الناقلة لها كما يلي:

تعرض الحلقة 18 من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان مساء اليوم الثلاثاء على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءًا، كما تعرض أيضاً على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 18 والقنوات الناقلة في الإعادة

أما فيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 18 والقنوات الناقلة في الإعادة، تأتي إعادة عرض الحلقة على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثانية صباحا، والساعة 1:45 مساءً. بينما يعاد عرض الحلقة على شاشة قناة dmc دراما الساعة 4:30 صباحا، والساعة 10:30 صباحا.