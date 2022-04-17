التنمية المحلية: المحافظون يتابعون الأسواق يوميا لضبط الأسعار

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن الكواليس التي دارت بالاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة مع تجار سوق العبور بالأمس، حيث قال وزير التنمية المحلية لتجار سوق العبور إن الدولة ترغب في وضع يدها بيد التجار لأن دورهم كبير جدا، موجها الشكر لهم على ما يقومون به بالمساهمة في السيطرة على الأسعار والتخفيف على المواطنين.

متابعة الأسواق بشكل يومي من قبل المحافظين

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه هناك زيارات متتالية على مدار اليوم من المحافظين تنفيذا لتوجيهات وزير التنمية المحلية بضرورة متابعة الأسواق بشكل يومي حتى يحدث نوع من أنواع التصدي لزيادات الأسعار أو أي تصرفات غير مسؤولة من البعض من التجار، مشيرا إلى أن دائما يحدث فجوات سعرية بأسعار الخضار والفاكهة بين المواسم، بالإضافة للسلع التي يتم عرضها بغير موسمها الطبيعي فيكون المعروض منها قليل وأقل من الطلب ولذلك يكون السعر أعلى من الطبيعي.

إتاحة المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة

وشرح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن إتاحة المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة تحد من ارتفاع الأسعار، فهناك أكثر من 21 ألف شادر، سواء ثابت أو متحرك، على رأسها معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات المصرية، ومشاركة وزارة التنمية المحلية ببعض المبادرات الشبابية والمجتمعية على أرض المحافظات المصرية لعرض حوالي 37 سلعة والتي تصل للأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والدلتا والمناطق البعيدة النائية، حيث يتم عرض السلع بشكل مخفض بحوالي 20% لـ25%، مما يساهم بزيادة المعروض السلعي ويحد من ارتفاع الأسعار.