التنمية المحلية: اجتماع الوزير بتجار سوق العبور لضبط الأسعار

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن سوق العبور من أكبر الأسواق المتواجدة بالمنطقة المركزية والمحافظات المحيطة بها، فهذا السوق هو عبارة عن منطقة لوجيستية متكاملة، بمساحة 130 فدانًا ويتضمن ساحات للتخزين والشراء والبيع.

وأوضح قاسم أن الأمر المهم هو اجتماع محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية مع التجار بالسوق بالأمس، وتمت مناقشة آليات ضبط الأسعار باعتبار أن السوق من أكبر الأسواق للجملة التي يتم بها بيع الخضار والفاكهة والتمور والأسماك وغيرها من كل احتياجات الأسرة المصرية، حيث أكد الوزير على أن الدولة تقف بجانب التجار خصوصا بعد زيادة سعر السولار مصدر الطاقة لأدوات النقل كلها، فالدولة حرصت على تثبيت السعر كي يتم تثبيت تكلفة النقل.

انخفاض آخر بأسعار الفاكهة والخضار

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الوزير بالأمس وخلال اجتماعه مع التجار عرض عليهم جهود الدولة المصرية، ومن جانبهم أكد التجار على تكاتفهم مع الدولة لصالح المواطنين بالمحافظات المصرية، ووعدوا أن الزيادة التي حدثت بأسعار الخضار والفاكهة ستنخفض الفترة المقبلة، حيث من المقرر وفق ما جرى بالاجتماع أن تنخفض الأسعار بنسبة بين 30% لـ50% على بعض الأصناف، فالفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا آخر بأسعار الفاكهة والخضار، خصوصا الفترات المتبقية من شهر رمضان المبارك.

أهمية المشروعات القومية

وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزير خلال اجتماعه أمس مع التجار طالبهم بزياة نشر جهود الدولة فيما يتعلق بنشر الثقافة الزراعية والإرشاد الزراعي خصوصا في ظل التغيرات المناخية الحالية، والتأكيد على أهمية المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مشروع الصوب الزراعية ومشروع المليون ونصف فدان.

وناشد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية وعدم المبالغة في الشراء، وألا يكون عنصر التخزين وهذه الفكرة تكون مسيطرة على سلوك المواطنين، مشددا على أن المعروض السلعي كاف جدا لتغطية كافة احتياجات المواطنين، خصوصا مع التوزان بالأسواق بين العرض والطلب في السلع ذات الاحتياج الأكبر من الخضر والفاكهة والتمور والأسماك.