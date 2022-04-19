مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب غسيل سيارة بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع شخصين؛ إثر نشوب مشاجرة، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، ومقتل شخصين.

مشاجرة بسبب أولوية غسيل سيارة

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شخصين، حيث قام أحدهما بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابة عامل، وتم نقله إلى المستشفى المركزي ولفظ أنفسه قبل الوصول إليها.

مقتل الجاني برصاص أسرة المجني عليه

كما تبين إصابة كل من «محمد. ف. أ. ع»، 22 عامًا، يقيم ناحية عرب الصبحة، دائرة المركز، والمدعو «محمد. إ. ح» 24 عامًا، يقيم ناحية الكشح، دائرة المركز، بسبب خلافات بينهما على أولوية غسيل السيارة، بإحدى محطات الوقود، وتجمع العديد من أهالي المجني عليه وأطلقوا عيارًا ناريًا أدى إلى مصرع الجاني المتهم في الواقعة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.