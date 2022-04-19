الذهب يتراجع عالميا.. السعر انخفض 18 دولارا دفعة واحدة

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1980 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بعد اقترابها من مستوى 2000 دولار في الجلسة السابقة، إذ أدى صعود الدولار وارتفاع عوائد الخزانة إلى تراجع الطلب على السبائك.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع المعدن الأصفر إلى 1998.1 دولار، أمس الاثنين، إذ عززت المخاوف الجيوسياسية والتضخم من جاذبية الملاذ الآمن، قبل التخلي عن معظم المكاسب، ما يسلط الضوء على تردد السوق في دفع الذهب للأعلى فورًا، وفقا لمؤسسة «تريدينج إيكونوميكس».

تراجع أسعار الذهب في العالم

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، وقفز العائد القياسي في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، إذ يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي يسعى خلاله البنك إلى كبح جماح التضخم المرتفع.

ويعد الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن كونه وسيلة للتحوط من التضخم، ورغم التراجع الذي شهدته الأسعار اليوم، إلا أن المؤسسة تتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1994.23 دولار للأوقية بنهاية الربع الحالي، كما ترى أنه من المحتمل أن يتم تداول الذهب عند 2058.95 في غضون 12 شهرًا.

تباين أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف شهر مارس الماضي، نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الروسي الأوكراني، التي أدت إلى تراجع المخاطرة وبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في سبائك الذهب، وارتفعت بنسبة 0.8% إلى 1989.6 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ 11 مارس، وفقا لوكالة «رويترز».

كما شهد أمس ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018، في وقت تشير به بعض التقارير إلى احتمالية تحرك أسعار الذهب الفورية في نطاق يتراوح بين 1998 دولارًا إلى 2012 دولارًا، بحسب توقعات محللي «رويترز».