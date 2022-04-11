تقرير: أسعار الذهب لن تنخفض خلال الفترة الحالية لعدة أسباب..تعرف عليها

قال تقرير لمؤسسة «جولد إيرا»، إحدى المؤسسات البحثية في أسواق الذهب، إن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة مع استعداد المستثمرين لإصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين، حيث كان هناك إصدار تقديرات فى الأسبوع الماضي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، والتي كشفت عن تقدير مفصل من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القادم.

وأضافت المؤسسة البحثية لشؤون الذهب أن التقرير يشير إلى أن مستوى التضخم في مارس قد يصل إلى 41.8% علاوة على ذلك تتوقع التقديرات للربع الأول من عام 2022 أن تتضخم الضغوط التضخمية ربع السنوية لتصل إلى 1.9%.

التضخم يصل لأعلى مستوياته خلال الفترة الحالية

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يؤكد على أن مستويات التضخم تبلغ ذروتها الفترة الحالية، ويجب أن تبدأ في الانخفاض طوال الفترة المتبقية من العام ولكن الآن مشكلة التضخم تخضع للعديد من المتغيرات والتي من الممكن أن تستمر في ارتفاع الضغوط التضخمية على مدار العام بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ضغوط تضخمية عالمية بسبب مشكلات سلسلة التوريد فيما يتعلق بصادراتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

استمرار عدد من الدول في مقاطعة البضائع الروسية والنفط

وأوضح التقرير أن ذلك جاء تزامنا مع استمرار عدد من الدول في مقاطعة البضائع الروسية والنفط، بجانب الأموال التي قامت البنوك المركزية حول العالم بضخها للأسواق.

وقال «جيمس نايتلي»، كبير الاقتصاديين الدوليين في ING، إن البنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى اللحاق بالركب لاستعادة السيطرة على توقعات التضخم ولكن الوتيرة السريعة لأسعار الفائدة القوية تزيد من احتمالات فشل السياسة وأن أي خطوة قد تكون كافية لإسقاط الاقتصاد في حالة ركود.