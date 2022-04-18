أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في شهر.. كم بلغ سعر الأوقية؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث أدت حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الروسي الأوكراني إلى تراجع المخاطرة وبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في سبائك الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.8٪ إلى 1989.6 دولارًا للأوقية (31 جرامًا تقريبا)، في تعاملات الأسواق الصباحية، لتسجل أعلى مستوى منذ 11 مارس، وفقا لـ«رويترز».

العزوف عن المخاطرة

وحذر إيليا سبيفاك، محلل العملات في مؤسسة ديلي فوركس، من أن ضعف السيولة قد يؤدي إلى المبالغة في حركة الأسعار، وتعتبر السبائك مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، وبحسب «سبيفاك» فإنه «بينما من المحتمل أن يكون هناك اختبارًا آخر لإمكانية بلوغ السعر لحاجز الـ2000 دولار، وهو الحاجز الأقل مقاومة، فإن مبلغ 2100 دولار هو الأكبر والأكثر فاعلية ويجب مراقبته، حيث توجد بعض القمم ذات المغزى التي يجب التغلب عليها لإثبات حالة المكاسب الدائمة»، وفقا لقوله.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وتزامنًا مع تحركات الذهب، ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018، وقد ترتفع أسعار الذهب الفورية إلى نطاق يتراوح بين 1998 دولارًا إلى 2012 دولارًا، بعد أن اخترق مستوى مقاومة عند 1984 دولارًا للأونصة، وفقًا لمحلل «رويترز» الفني وانج تاو.

زيادة أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

في المقابل ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 25.85 دولارًا للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.7٪ إلى 1006.27 دولار، وارتفع معدن البلاديوم 1.4٪ إلى 2400.60 دولار، في تعاملات اليوم.