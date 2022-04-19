استشاري طب نفسي: السوشيال ميديا تغني الطفل عن الحياة الواقعية

قال الدكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تغني الطفل عن الحياة الواقعية، موضحًا أن وظيفة الانتباه في العقل البشري قائمة على وجود مثير يجذب انتباهنا أكثر من مثير آخر، وبالتالي فنحن قد لا نكون نمثل لأطفالنا نوعا من الانجذاب أكثر من الشاشة.

الشاشة تقدم للطفل محتوى متنوع يجعله أكثر التصاقا به

وأضاف استشاري الطب النفسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أن الشاشة تقدم للطفل محتوى متنوع يجعله أكثر التصاقا به، ولا يمكن أن نقول إن السوشيال ميديا كلها خطر، لكن المغالاة في استخدامها أمر خطير للغاية، ونمو الطفل، يرتبط بنمو مخه طبقا للمدخلات.

مواقع السوشيال ميديا خطر على الأطفال دون إشراف من الأسرة

وتابع استشاري الطب النفسي أن مواقع السوشيال ميديا خطر على الأطفال إن كانت دون تحكم أو إشراف من الأسرة، وفي فترة انتشار جائحة كورونا، كان العالم موجودا في المنزل، واكتشف أفراد الأسرة بعضهم البعض، توقفت حركة الحياة السريعة، فكانت إشكالية كبيرة، لم نكن نعلم ما يجمعنا ويفرقنا، وأصبحنا نتشارك في بعض الألعاب التفاعلية.

هل التقدم التكنولوجي العنيف نفع البشرية؟

واستكمل استشاري الطب النفسي: «هنا نسأل سؤال، هل التقدم التكنولوجي العنيف نفع البشرية؟ بدأنا نراجع أنفسنا مرة أخرى، وبدأت الجمعيات العالمية في الطب النفسي تصدر إرشادات مفادها الرجوع إلى الطبيعة البشرية لساعة في اليوم على الأقل، ونقصد هنا، الطبيعة الاجتماعية بمعنى ترك منصات السوشيال ميديا».