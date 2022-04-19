«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدَا.. وسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بعد تعرضها لموجة حارة استغرقت 48 ساعة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، والتي تتسم بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة خلال فترات النهار على شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتظل الأجواء حارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات الليل.

البلاد تشهد نشاطًا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

وأضافت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليندا عبد اللطيف في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى المصرية»، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية بعد الظهيرة، ومن المتوقع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على المناطق الشمالية، ما سيزيد من الشعور بالبرودة.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء خلال فترات الليل ستكون مائلة إلى البرودة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وبعض مناطق سيناء، ويصاحب هذه السحب تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم وتختلف من منطقة لأخرى.

يجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية ليلاً

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية ليلاً، وارتداء الجواكيت في حالة الشعور بالبرودة خلال فترات الليل، وسيكون هناك صفاء لأشعة الشمس على مدار اليوم، كما ستشهد البلاد مزيدًا من انخفاض الحرارة غدًا الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.