الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية.. وتنصح السائقين بـ«قيادة هادئة»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، خاصة التباين الكبير في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، في فترات النهار والليل، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة لم تستقر بعد، وموعد ارتداء الملابس الصيفية سواء ليلا أو نهارا ليس الآن.

موعد ارتداء الملابس الصيفية

وكشفت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، عن موعد ارتداء الملابس الصيفية، موضحة أنّه سيكون بعد أعياد شم النسيم، وانتهاء النصف الثاني من فصل الربيع، لافتة إلى أنّ ارتداء الملابس الصيفية بشكل دائم ودون تغيير، سيكون مع بداية فصل الصيف في يونيو المقبل.

حالة الطقس

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أنّ محافظات الصعيد والوجه القلبي شمال وجنوب الصعيد، ستشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، على شمال وجنوب الصعيد، ويكون طقس النهار حار خلال فترات النهار، مائل للبرودة إلى معتدل ليلا، إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، مشيرة إلى تكون الأتربة والرمال المثارة بمحافظات الصعيد، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

نصائح لقيادة آمنة

ونصحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع تعليمات رجال المرور، حيث يبدأ نشاط الرياح بعد فترة الظهيرة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.