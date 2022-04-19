نصائح مهمة من «الأرصاد» للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية

وجهت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل، نظرا لوجود انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ ستنخفض ما بين 8 و10 درجات خلال ساعات الليل.

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة الصغرى، سوف تسجل ما بين 13 و14 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح

وسيسود طقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار وبارد خلال ساعات الليل في محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وستسجل درجات الحرارة ليلا ما بين 19 و20 درجة، بينما سيسود طقس حار صباحا ومعتدل ليلا.

وأشارت «غانم»، إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مازال مستمرًا حتى الجمعة المقبلة على أماكن متفرقة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية وذلك خلال حديثها عن حالة الطقس.

كما أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة، ربما يؤثر أحيانا على مستوي الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية بين المحافظات، لهذا يجب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على هذه الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 28-16

الإسكندرية 22-15

وادي النطرون 26-16

طنطا 27-16

شبين الكوم 27-16

دمنهور 26-17

بلطيم 21-15

مطروح 21-15

السلوم 21-15

سيوة 23-14

بورسعيد 23-16

دمياط 24-15

الزقازيق 27-16

المنصورة 28-17

الإسماعيلية 29-17

السويس 30-17

العريش 22-16

رفح 22-15

رأس سدر 25-16

نخل 26-16

نويبع 30-20

طابا 27-20

كاترين 25-15

الطور 29-20

شرم الشيخ 31-21

الغردقة 30-20

مرسى علم 31-20

الفيوم 29-17

بني سويف 29-16

المنيا 30-15

أسيوط 30-16

سوهاج 32-23

قنا 33-22

الأقصر 32-21

أسوان35-20

إدفو 34-21

أبو سمبل 36-20

الوادي الجديد 34-19

شلاتين 34-17

أبو رماد 35-16

حلايب 36-17

رأس حدربة 36-16